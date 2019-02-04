الفتياني: لجنة "فتح" للحوار شارفت على إنهاء أعمالها بشأن تشكيل الحكومة

رام الله — سبوتنيك. وقال الفتياني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، إن "حركة فتح حريصة على إجراء المشاورات مع كل الفصائل رغم إدراكها لمواقف بعض الفصائل حيث أن الجبهة الشعبية أعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة انطلاقا من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ العام 1994 كما أعلنت الجبهة الديمقراطية أيضا عدم مشاركتها".

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وأضاف الفتياني "سنعقد مساء اليوم لقاءات مع الشخصيات المستقلة وممثلين عن المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول شكل الحكومة المقبلة".

وتابع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن "حزبي الشعب وفدا عادا إلى قواعدهما التنظيمية ومكاتبهما ولجانهما المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة القادمة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد أوصت، خلال اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة يوم السابع والعشرين من الشهر المنصرم.

وقدمت حكومة الوفاق الوطني استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي صادق عليها وأوعز لها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.