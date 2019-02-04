لا كلام عن أزمة قطر

اسماء السيد - نصر المجالي: أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، محادثات مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، تناولت تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها كما تطرقت المباحثات للقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال الشيخ علي: وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.

ولم يشر تصريح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أو تقريري وكالتي الأنباء الكويتية أو القطرية إلى أن المحادثات تناولت "الأزمة" القائمة مع قطر منذ نحو عامين، حيث كانت الكويت قامت بدور وساطة بين الدوحة وجاراتها الرياض والمنامة وأبو ظبي إضافة الى القاهرة، لكنها لم تسفر عن أية "حلحلة" او مرونة في الأزمة.

وشارك في محادثات القمة بين الأميرين، ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. وعن الجانب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من الشيوخ والوزراء.

