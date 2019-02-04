دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يوتيوب تعمل على اختبار تجربة لمنع حملات عدم الإعجاب على الفيديوهات

قال مدير المشاريع في يوتيوب، توم ليونغ، أن شركته خاصية جديدة لمنع تفشي حملات عدم الإعجاب على فيديوهات محددة بسبب طبيعة المحتوى المنشور فيها، وذلك من خلال جعل المستخدم يوضح سبب عدم الإعجاب تجاه الفيديو.

وبحسب كلام ليونغ، تعمل الميزة الجديدة على إيقاف عداد علامات عدم الإعجاب بشكل تلقائي في بعض الأحيان حتى يتم توضيح السبب خلفها، وفي بعض الحالات يتم حذف تقييم عدم الإعجاب السابق من التقييم الإجمالي.

وبينما تبدو خطوة يوتيوب في حال إتمامها كخطوة غير صحية وديموقراطية لتعبير الجمهور عن رأيهم حول فيديو محدد، قال ليونغ أن التجربة ربما تنتهي بعدم إضافة هذه الخاصية بشكل رسمي في حال كانت غير مناسبة للجمهور، لكن يوتيوب ستعمل في الوقت الحالي لاختيار أفضل تجربة لصناع المحتوى وخصوصًا بتحفيز الجمهور على ابداء آرائهم حول المقاطع.

التدوينة يوتيوب تعمل على اختبار تجربة لمنع حملات عدم الإعجاب على الفيديوهات ظهرت أولاً على عالم التقنية.