دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Xbox Live قريبًا ستتح مشاركة اللعب مع مستخدمي أندرويد وiOS وكذلك سويتش

ستعلن مايكروسوفت في الأيام القادمة عن ميزة مهمة للاعبين على المنصات المختلفة عبر خاصية Xbox Live والتي ستسمح بوقت قريب بمشاركة اللعب بين أجهزتها مع نينتندو سويتش وكذلك أنظمة التشغيل الذكية أندرويد وiOS مما يوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات للعب.

وبحسب ما تم نشره، فإن مايكروسوفت ستشارك في مؤتمر مطورين الألعاب القادم لتقدم حزمة جديدة للمطورين تسمح من خلالها بتطوير ألعابهم ليتم مشاركتها عبر أنظمة أندرويد وiOS وكذلك نينتندو سويتش. وهذه الحزمة ستسمح للمستخدمين بمتابعة ألعابهم من أي منصة بشكل كامل وليس كما في الوقت الحالي بسماح الشركة بالمراسلة مثلًا عبر المنصات المختلفة دون القدرة على متابعة اللعب.

يمكن القول أن هذه الميزة ستمثل ضربة مهمة من مايكروسوفت في سوق الألعاب الذي تسيطر عليه سوني، وربما ستساعدها Xbox Live في زيادة شعبية المنصة سواء بشراء الأجهزة أو الاشتراكات مما يقلل من سيطرة سوني مع PS4 عالميًا، خاصة وأن الأخيرة تتجنب دائمًا مشاركة الألعاب مع المنصات الأخرى.

التدوينة Xbox Live قريبًا ستتح مشاركة اللعب مع مستخدمي أندرويد وiOS وكذلك سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.