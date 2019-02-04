شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ التوافد على مسجد الشيخ زايد قبل لقاء البابا فرنسيس وشيخ الأزهر بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، توافد الوفود على مسجد الشيخ زايد بالإمارات الذى يشهد لقاء البابا فرنسيس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يزوران المسجد سويا.

وبدأ اليوم الاثنين، برنامج زيارة البابا فرنسيس للإمارات باحتفال رسمى بقصر الرئاسة بأبو ظبى؛ يعقبه لقاء يجمعه مع محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف فى مسجد زايد الكبير بأبو ظبى كما يلقى البابا كلمة من صرح زايد المؤسس.

يأتى ذلك فى إطار زيارة تاريخية مشتركة لكل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الدولة، وتعد هذه الزيارة تجسيدا للدور الرائد الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، خاصة أنها الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى منطقة الخليج العربى، وتتزامن مع زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والتى تأتى تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.