شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انفجار مقديشيو إلى 11 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع قرب مكاتب الحكومة المحلية في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى 11 قتيلا. وأوضحت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن سيار مفخخة استهدفت سوقا مكتظا بالعاصمة الصومالية؛ ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

وأعلن ضابط بارز بالشرطة الصومالية، في وقت سابق اليوم، مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة مقديشيو.

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