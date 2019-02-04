"محاكمة سلمان العودة"... المحكمة تتخذ قرارا والمدعي العام يطالب بإعدامه

وقال عبد الله، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "اليوم تأجلت للمرة الثالثة جلسة الوالد في المحاكمة السرية التي طالب فيها المدعي للعام بالقتل تعزيرا".
وأوضح، أن "مطالبة المدعي العام جاءت بناء على تهم فضفاضة وبسبب تغريداته في تويتر، مشيرا إلى "عدم وجود أي بوادر لحل الملف أو الإفراج".
وأعرب محامو الشيخ العودة، عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة. وأصدر محامو العودة الفرنسيون، بيانا في باريس، أكدوا فيه أن محاكمته "تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".
يذكر أن السلطات السعودية أوقفت الداعية السعودي في سبتمبر/ أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
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