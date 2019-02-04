عملية إنزال جوي للقوات العراقية تقضي على تاجر مخدرات كبير

وقال المصدر: "إن قوة أمنية عراقية نفذت، اليوم، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة، غربي محافظة الأنبار، كانت تهدف إلى اعتقال تاجر مخدرات كبير"، كما نقل موقع قناة "السومرية".

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل التاجر، موضحا أنه تم "نقل جثة التاجر إلى دائرة الطب العدلي في قضاء الرطبة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وأكد قائد شرطة البصرة رشيد فليح، في وقت سابق، أن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ 20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت.

وصرح المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ الحدودية، لمراسلة "سبوتنيك"، الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، تعقيبا عن حالات تهريب المخدرات التي شكلت النسبة الأكبر بعدد المخالفات المسجلة عند المنافذ، وعن هوية الأشخاص الأكثر تهريبا لهذه الممنوعات، لافتا إلى أن الإيرانيين هم الأغلبية بين المهربين الذين يتم ضبطهم وهم يحاولون إدخال مواد مخدرة مختلفة، ويتم اعتقالهم وإحالتهم إلى الجهات العراقية المعنية.