الحكومة الفلسطينية تخفض اقتطاعات رواتب غزة إلى 25 بالمئة

رام الله / الخليج 365

علمت الخليج 365 من مصادر في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، الإثنين، أن رواتب الموظفين العموميين في غزة عن الشهر الماضي، ستصرف بنسبة اقتطاع 25 بالمئة بدلا من 50 بالمئة سابقا.

وأضاف المصدر الحكومي، أن رواتب موظفي غزة ستصرف غدا الثلاثاء، بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الراتب.

وبلغ عدد موظفي الحكومة الفلسطينية في غزة، 58 ألفا، قبل إحالة الآلاف منهم (لا يتوفر رقم رسمي)، للتقاعد المبكر منذ نهاية 2017.

ومنذ أبريل/ نيسان 2017 اقتطعت الحكومة الفلسطينية 30 بالمئة من رواتب غزة، رفعتها إلى 50 بالمئة في أبريل 2018، أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار، إلى أسباب فنية.

والأسبوع الماضي، كشف المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبوسيف، أن الحكومة الفلسطينية (في رام الله) ستصرف 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

وقال أبو سيف، إن "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجيا".