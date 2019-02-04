"البشير" يعلن عن إجراءات ضريبية واستثمارية لتحفيز الاقتصاد

الخرطوم / الخليج 365



أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الإثنين، عن رزمة من الإجراءات تشمل إلغاء ضرائب، وتسهيلات استثمارية وإقراضية لتحفيز الاقتصاد المتراجع.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مشاركته في فعالية بمدينة الأبيض (شمال)، ألغى خلالها ضريبة القيمة المضافة على التمويلات متناهية الصغر.

وذكر أن حكومة بلاده ستقوم باسترداد الأراضي المخصصة لكبار المستثمرين، على أن يتم إعادة فرزها وتوزيعها على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي التسهيلات المعلنة، في محاولة لتهدئة الشارع السوداني، الذي يشهد موجة احتجاجات رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وخلال كلمته، أعلن البشير، عن خفض نسبة مرابحة البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية، إلى 5 بالمئة بحد أقصى، مقارنة مع 12 بالمئة، وتصل حتى 15 بالائة سابقا.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة.