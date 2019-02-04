شكوى مصرية ضد قناة تونسية سخرت من محمد صلاح

القاهرة / الخليج 365

أعلنت "الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع" تقديمها شكوى عاجلة ضد البرنامج التلفزيوني التونسي "أمور جدية"؛ بسبب "سخريته" من نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وقالت الجمعية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها قدمت شكوى رسمية عاجلة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس ضد برنامج "أمور جدية"، بسبب سخريته من نجم ليفربول محمد صلاح.

وأضافت الجمعية المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، في نص الشكوى، إن البرنامج استفز معجبي صلاح، وتسبب في استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الجمعية عن رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس، النوري اللجمي، إن "قناة الحوار سيتم عقوبتها إذا ثبتت إهانة اللاعب المصري، وأن هناك ضوابط لا يمكن تجاوزها".

كان الممثل كريم الغربي ظهر، الأسبوع الماضي، في إحدى فقرات برنامج "أمور جدية" مرتديا قميص محمد صلاح وشعرا مستعارا، قائلا: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل".

و"الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع" هي جمعية غير حكومية مهتمة بشؤون الرياضة واللاعبين في مصر، بينما "الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري" في تونس معنية بمنح رخص إنشاء المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية ومراقبة ما تبثه من محتوى، وإقرار عقوبات حال حدوث أي مخالفات تتنتهك المواثيق الإعلامية في البلاد.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، فاز المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في القارة السمراء للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في أرسنال الإنجليزي.

وتم اختيار محمد صلاح، كأفضل لاعب في إفريقيا، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عام 2018، وفي مقدمتها قيادة ليفربول، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.