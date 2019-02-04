حساب_المواطن يكشف عن آخر موعد للتسجيل في دفعة مارس

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الخامسة عشرة المقررة في شهر فبراير الجاري.

وقال حساب المواطن: تتبقى 6 أيام فقط على إيداع الدفعة المقررة يوم 10 فبراير الجاري وهو أيضا آخر موعد للتسجيل في الدفعة التالية التي سيتم صرفها في مارس المقبل.

وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

وقبل أيام أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.