شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر عقاب فحص «خرائط GPS» أثناء القيادة.. بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدرت المحكمة الدستورية في إندونيسيا حكماً يقضى بأن فحص النظام العالمي لتحديد المواقع (جى بى إس) على الهاتف المحمول أثناء القيادة عقوبة تستوجب الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة قصوى 750 ألف روبية (06ر53 دولار أمريكي) والمنصوص عليها في قانون المرور الصادر عام 2009.

وجاء في حيثيات الحكم النهائي أنه لا يجب تشتيت انتباه السائقين باستخدام تطبيق نظام تحديد المواقع على الهاتف المحمول، لأن ذلك سيؤدى إلى وقوع حادث مروري.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن مجموعة من السائقين تقدمت بعريضة التماس للمراجعة القضائية، للمطالبة بألا يشمل الحكم المتعلق باستخدام الهاتف، السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة لتحديد الطريق إلى وجهتهم.