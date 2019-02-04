فيديو| رغم مغازلات الحكومة.. وفاة 3 معتقلين يشعل السودان مجددًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم المغازلات الحكومية للمتظاهرين في السودان، خرج الآلاف من المحتجين مجددًا للمطالبة بإسقاط نظام عمر البشير.

وتظاهر سكان مدينة خشم الفربة شرقي البلاد، على إثر وفاة 3 معتقلين في سجون الحكومة، مطالبين بالقصاص لدماء القتلى، مرددين هتافات مطالبة بعزل البشير.

وفي محاولة منه لمغازلة السودانيين، قام البشير ،الأحد، بزيارة أرجاء ولاية شمال كردفان، مخاطبا المئات في ثلاثة تجمعات متلفزة، ومتعهدا بالعمل على تنمية المناطق الريفية، وسط دعوات جديدة للتظاهر ضده.

قتلى التعذيب

وشيّع الآلاف من أهالي خشم القربة، أمس، جثمان المعلم أحمد خير عوض الكريم، الذي توفي بعد اعتقاله على خلفية التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، وسط أنباء عن تعرّضه للتعذيب في كافة أجزاء جسده، وهو الأمر الذي نفته السلطات الأمنية.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا، مقرر لجنة الأمن، ياسين محمد الحسن، إنّ المعلّم توفي أثناء التحقيق، مضيفاً: «بعد أن شعر بأعراض المرض تمّ تحويله إلى المستشفى وبعد الكشف الطبي الأولي عليه أفاد الطبيب المختص أنّ المذكور فارق الحياة».

بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن مقتل اثنين من المعتقلين في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف التجمع، في بيان، أنّ النظام الحاكم لم يكتف بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، بل لاحقهم داخل المعتقلات، مؤكداً أنّ القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، لن ترضى بغير إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي ومحاسبة كل القتلة.

وأضاف: «الآن نحن في مرحلة اللاعودة، ففي ظل هذا النظام فإنّ الموت أصبح الحقيقة الوحيدة والحياة أصبحت هي الزيف والخنوع، ولا مجال للحياة الحق إلا بتغيير المعادلة كلياً، وإسقاط هذا النظام عبر استمرار التظاهرات وزيادة الإضرابات والرفض».

تظاهرات ليلية

وأعلن التحالف عن أسبوع كامل من التظاهرات، يبدأ بتظاهرات ليلية وموكب احتجاجي انطلقت أمس في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

إلى جانب يوم الريف السوداني ومواكب الأحياء والميادين، اليوم الاثنين، ومواكب المهن والأجسام المطلبية والفئوية الثلاثاء على أن تصاحبها تظاهرات الأحياء، فضلاً عن تظاهرات ليلية يوم الأربعاء، فيما أعلن عن موكب السودان الخميس المقبل.

وأوضح التجمع في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل، أن المواكب ستبدأ بالتحرك مساء، داعياً المشاركين إلى "رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام"، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن "المسيرات الجديدة في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل"، وذلك في إشارة إلى مقتل ثلاثة موقوفين خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، شدد التجمع على ضرورة الحفاظ على سلمية التحرك.



وكان تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة السودانية أعلن في بيان مشترك سابق، أنهم تأكدوا من وفاة ثلاثة ناشطين تحت التعذيب، هم فائز عبدالله عمر وحسن طلقا في جنوب كردفان، وأحمد الخير من خشم القربة.

رئيس الوزراء

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى السبت، الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها "صوت محترم" له "مطالب مشروعة".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات"، موضحا أن حكومته "على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها".

وأكد موسى الذي عيّنه البشير رئيسا للوزراء بموجب تعديل حكومي أجراه في سبتمبر الماضي أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات "من زاوية مغلوب ومنتصر".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.