سوريا.. مقتل 30 مدنيا خلال يناير الماضي

إدلب / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

قتل 30 مدنيا وجرح 180 آخرون خلال كانون الثاني/ يناير الفائت، في القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، في انتهاك لاتفاق سوتشي.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.



وتسبب الاستهداف المدفعي بنزوح من عادوا إلى بيوتهم بعد الاتفاق، إلى المخيمات في الشمال السوري مجددا.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها الخليج 365 من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) فإن 19 مدنيا بينهم طفلين و3 نساء، قتلوا وجرح 85 آخرون في محافظة إدلب، و9 مدنيين قتلوا وجرح 86 في ريف حماه الشمالي، فيما قتل مدنيان وجرح 9 في ريف اللاذقية الشمالي، وجميعها تقع ضمن منطقة خفض التصعيد

في السياق ذاته قال محمد حلاج مدير جمعية "منسقو الاستجابة في الشمال" ( جمعية محلية)، لمراسل الخليج 365، " إن آلاف العائلات التي عادت إلى بيوتها بعد اتفاق سوتشي، اضطروا لمغادرتها مجددا إلى المخيمات بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأوضح حلاج أن عدد النازحين في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بلغ 16 ألفا و549 عائلة (76 ألفا و427 مدنيا)وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من ريف حماة الشمالي و ريف حلب الغربي، وريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.