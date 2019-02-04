بارزاني يطالب بتحويل قضاء سنجار إلى "محافظة"

أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365

طالب رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الإثنين، بتحويل قضاء سنجار الذي يتبع محافظة نينوى شمالي البلاد إلى محافظة مستقلة.

وقال بارزاني بكلمة ألقاها في مراسم استقبال جثمان أمير الإيزيديين في العراق والعالم، مير تحسين بك، إنه "ينبغي أن يتحول قضاء سنجار إلى محافظة، ويتعين على الإقليم والعراق السعي في هذا المجال".

وجرت اليوم مراسم استقبال جثمان مير تحسين بك 86 عاما، الذي توفي الإثنين في مدينة هانوفر الألمانية، في مطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم الشمال.

وأضاف بارازاني أنه "يجب أن يؤدي الإيزيديون دورا أكبر في مناطقهم".

وأكد أن "الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين كانت فظيعة وسنبذل الجهود لتحرير ما تبقى من المختطفين الإيزيديين".

وأوضح رئيس وزراء الإقليم "قطعت عهدا على نفسي أن لا يبقى إيزيدي واحد بقبضة داعش والمكتب المخصص لهذا الأمر سيتسمر في عمله حتى تحرير آخر مختطف".

وشدد أنه سيبذل الجهود مع رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي والمجتمع الدولي لإعادة إعمار وتأهيل سنجار على أتم وجه.

وسنجار معقل الأقلية الإيزيدية، وكان تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر عليه في آب/ أغسطس 2014، قبل أن تطرد قوات إقليم شمال العراق "البيشمركة" مسلحي التنظيم منه في العام التالي.

لكن القوات العراقية سيطرت على المنطقة العام الماضي ضمن تحركها لإخراج قوات "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين من ضمنها سنجار.