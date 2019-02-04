الخليج - واس هزّ انفجار قوي صباح اليوم سوقا مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال مصدر أمني محلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “وقع انفجار قوي في سوق حمرويني ، مضيفا أنه لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة”، وأضاف المصدر “أن السوق تقع على مقربة من مباني بلدية مقديشو”. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير في العاصمة الصومالية.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قوي في سوق مكتظة في #مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.