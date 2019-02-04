4 نصائح لحماية هاتف آيفون من الإغلاق المفاجئ في البرد القارس

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم أثناء فصل الشتاء، تتعرض معظم الأجهزة الذكية لمشكلات عديدة؛ أبرزها الإغلاق المفاجئ، وفقا للعين الإخبارية.

ويعاني الكثير من مستخدمي هواتف آيفون من هذه المشكلة أثناء فصل الشتاء، لكن هناك عدة طرق يمكن فعلها لحماية الهاتف من الإيقاف المفاجئ نستعرضها فيما يلي:

1- حماية البطارية

يتم تزويد أجهزة آيفون ببطاريات ليثيوم-أيون، وإذا كان السائل قد تعرض للتجمد، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف عمل البطارية وإغلاق الهاتف، ولتجنب ذلك، ضع هاتفك في جيبك ليبقى دافئا أو في حقيبة على أقل تقدير.

2- وضع الهاتف في غلاف

هناك العديد من الأغلفة المتاحة لحماية أجهزة آيفون من البرودة الشديدة، وينصح بعدم وضع الهاتف أمام مدفأة لساعات طويلة حتى لا تتلف البطارية والمعالجات.

3- إغلاق الهاتف لمدة ساعة

من الصعب على مستخدمي الهواتف الذكية قضاء اليوم بدون هاتفهم الذكي، ولكن إغلاق الهاتف لمدة ساعة يساعد كثيرا؛ حيث تحافظ هواتف آيفون على درجة حرارتها عند إغلاق الهاتف.

4- عدم شحن الهاتف

أثناء درجات الحرارة المنخفضة تكون بطارية هاتف آيفون مضطربة؛ فينصح بتجنب شحن هاتفك، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التلف في البطارية.