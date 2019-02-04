الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إبقاء وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران

صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من بغداد من أجل الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح القول، في ملتقى الرافدين للحوار، إن “أي وجود للقوات الأمريكية في العراق يكون ضمن الاتفاقات والدستور العراقي”.

ولفت إلى أن “الحكومة ستنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها”.

وشدد على أنه :”ليس من ضمن الاتفاقات وجود قوات أمريكية لمراقبة نشاطات إيران”.

يأتي هذا غداة تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه يعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق “لمراقبة إيران”، وذلك رغم اتجاهه العام لخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

د ب ا

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