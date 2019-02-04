موانئ بى آند أو تؤكد مقتل موظف فى بلاد بنط بالصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل المكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الاثنين، عن موانئ بى آند أو تأكيدها لوفاة موظف فى ميناء برصاص فى بلاد بنط اليوم، مضيفا أن إدارة الموانئ وسلطات بلاد بنط تحققان فى ملابسات الواقعة حاليا وهناك تعاون تام من الشركة.
كان مسؤول حكومى محلى قد قال فى وقت سابق اليوم الاثنين إن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بى.آند.أو المملوكة لحكومة دبى فى منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال اليوم الاثنين.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن قتله. وقال يوسف محمد حاكم منطقة بارى فى بلاد بنط لرويترز إن رجلين متنكرين فى هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتونى فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح.
وقالت الشباب إنها نفذت الهجوم واتهمت فورموسا بأنه موجود فى الصومال بصورة غير مشروعة. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نفذنا العملية... حذرناه لكنه لم يستجب. كان فى الصومال بصورة غير مشروعة".
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