صورة نادرة للملك سلمان في عمر الـ 3 سنوات

ويرجع تاريخ التقاط الصورة التي أظهرت الملك سلمان في عامه الثالث، إلى عام عام 1357 هـ — 1938 م، وتم التقاطها خلال إلقاء الملك عبد العزيز كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة.

في سياق آخر، بعث الملك سلمان برسالة تهنئة إلى رئيس سريلانكا الديمقراطية، سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب الملك سلمان باسمه "واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس سيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار".

واتبع ولي العهد محمد بن سلمان رسالة الملك ببرقية أخرى منه لرئيس سريلانكا، أكد فيها تمنيه الصحة والسعادة للرئيس.