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ونقلت قناة "العربية"، عن مصدر حكومي، قوله إن الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، قدم مقترحا يتعلق بإعادة الانتشار وسحب القوات الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" والحكومة، من المدينة وموانئها، مضيفا أنه من المتوقع أن يقدم الطرفان، اليوم الاثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات، لوكالة "فرانس برس"، إن اجتماع الأحد: "ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذا لاتفاق السويد".
يذكر أن قراراً أمميا، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يوجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.
وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع في عرض البحر... كاميرت يقدم مقترحا عاجلا حول الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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