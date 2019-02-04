"انفجار قوي" في سوق مكتظة في مقديشو بالصومال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية هزّ "انفجار قوي" الإثنين سوقا "مكتظة" في العاصمة الصومالية مقديشو التي غالبا ما تستهدفها هجمات لعناصر حركة الشباب الإسلامية. وقال شرطي في المدينة هو ابراهيم محمد لوكالة فرانس برس "وقع انفجار قوي في سوق حمرويني" مضيفا "لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة".

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