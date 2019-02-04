111 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في حراسة قوات الاحتلال

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عاودت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، إذ قال شهود عيان، إن 85 مستوطنا، و26 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة «الهيكل المزعوم»، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة، وفي المقابل استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وشئون المسجد الأقصى تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق الأقصى يوم أول من أمس.
وأضافت الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وحسب شهود عيان، فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الأقصي، ونزلوا في حارة اليهود التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الأقصى المبارك. وأكدت
وأضافت الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
وحسب شهود عيان، فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الأقصي، ونزلوا في حارة اليهود التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الأقصى المبارك.
وأكدت الأوقاف، أن هذا الأمر مستهجن ومستغرب، محذرة من أن أي مساس يحدث للأقصى المبارك تقع مسؤوليته على عاتق السلطات الإسرائيلية التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوقه، خاصة أن المسجد مستهدف من قبل المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل، وطالبت السلطات الإسرائيلية بوضع حد لهؤلاء قبل فوات الأوان.
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