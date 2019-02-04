انت الان تتابع 111 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في حراسة قوات الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاودت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، إذ قال شهود عيان، إن 85 مستوطنا، و26 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة «الهيكل المزعوم»، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة، وفي المقابل استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وشئون المسجد الأقصى تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق الأقصى يوم أول من أمس.

وأضافت الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وحسب شهود عيان، فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الأقصي، ونزلوا في حارة اليهود التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الأقصى المبارك. وأكدت