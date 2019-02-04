ترامب يمارس الجولف مع "الأسطورة" في فلوريدا

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رياضة الجولف، السبت، في ولاية فلوريدا إلى جانب أسطورة الجولف الأمريكي تايجر وودز وبطل الجولف جاك نيكلوس، وفقا للعين الإخبارية.

وغرد ترامب مرفقا رسالته بصورة تجمعه بتايجر وودز وجاك نيكلوس بعدما أعلن البيت الأبيض أنه مارس رياضة الجولف مع البطلين اللذين يُعدان من أبرز الأسماء الأمريكية في هذه الرياضة.

والتقى الرجال الثلاثة في نادي الجولف الذي يملكه ترامب في جوبيتر في مقاطعة بالم بيتش قرب مارا لاجو مجمع الملياردير الأمريكي الفخم في فلوريدا.

وهي الزيارة الأولى لترامب إلى فلوريدا منذ شهرين، وكان من المقرر أن يمضي عطلة عيد الميلاد في مارا لاجو، إلا أنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب الإغلاق الجزئي للغدارات الفيدرالية الأمريكية.

وخلال فترة الإغلاق هذه التي استمرت 35 يوما اشتكى مرارا من اضطراره للبقاء في البيت الأبيض في واشنطن.

وتوجه ترامب الجمعة إلى فلوريدا التي سيبقى فيها حتى مساء الأحد بعدما يحضر مباراة سوبربول النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية.