الآيس كريم بالتمر يتصدر مبيعات مهرجان الأحساء بالسعودية

تصدر منتج الآيس كريم بالتمر المبيعات في مهرجان تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2019"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حالياً، بمركز المعارض الدولية بالأحساء في المملكة العربية السعودية، كونه منتجاً تتناسب تجربته مع الجميع، خصوصاً الأطفال، وفقا للعين الإخبارية.

ويتناول الأطفال هذا المنتج بتشجيع من أولياء الأمور، الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم للتعرف على التمور وأصنافها وما تحتويه على فوائد، وحثهم على تناولها لتكون بديلا عن الحلويات.

وحظي مهرجان هذا الموسم بإدخال عمليات التحسين على منتج بودرة التمر وتحويلها إلى كبسولات صغيرة تكون بديلة عن الحلويات، لسهولة تناولها من قبل الأطفال، إضافةً إلى تحويل بودرة التمر للعديد من النكهات منها "نكهة الحليب" حتى تكون مشجعة للأطفال، ونكهة الهيل والقرفة كمضاف طبيعي من أصل النكهة.

وتزايد إقبال زائري مهرجان تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2019"، حيث بلغت نسبة الإقبال عن الأعوام السابقة بزيادة تقدر 74%، يتوافدون إليه من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة، بالإضافة إلى السائحين من جنسيات عدة، حيث أضحى هذا المهرجان حدثاً مهماً يترقبه الكثير في كل موسم، نظير ما يحتويه على تنوع في المعروض من أصناف التمور ومشتقاتها، وما يصحبه من فعاليات وبرامج تحاكي ذائقة فئات الزائرين "كباراً وصغاراً".

وتوقف زائرو المهرجان عند ركن قيصرية الأحساء المبدعة كثيراً أمام مهارة الحرفي صالح الحميد، صاحب الـ71 عاماً، والمختص في حرفة المدّاد "صناعة فرش المجالس والمساجد وأرضيات البيوت"، إذ قال: "تعلمت هذه الحرفة من والدي، وعملت بها وحافظت عليها حتى يومنا هذا"، مبيناً أن بلدة الجرن كانت في السابق متخصصة في هذه الحرفة، والكل كان يعمل بها أما الآن فلا يوجد أحد".

وتطلع "الحميد" لأنْ تجد هذه الحرفة من يحييها، مبدياً استعداده وجاهزيته لتعليم من يرغب تعلمها من الشباب في سبيل الحفاظ على هذه المهنة من الاندثار.

وأفاد بأن حرفة "المدّاد" تعتمد على توفر نبات الآسل، وهو موجود في بحيرة الأصفر ولأم عكرة، وكذلك الجبال، بالإضافة إلى توفر أدوات العمل التي تتم بها عملية صنعة المداد، مبيناً أنه خدم هذه الحرفة طوال 61 عاماً، وشارك 33 عاماً في مهرجان الجنادرية، كما كانت له مشاركات في عدة مناسبات داخل المملكة وخارجها في دول الكويت والمغرب والأردن.

ويشارك المعهد الصناعي الثانوي الثالث في الأحساء في المهرجان، ويعرض في ركنه منتجاته الحرفية التي أبدع في تصميمها وإنتاجها قسم النجارة العامة بسواعد المتدربين الوطنيين المؤهلين الذين تتنوع منتجاتهم بين كراسي الخشب والطاولات والأبواب والنوافذ الخشبية التراثية ذات الطابع الأحسائي، والصناديق والدروع الخشبية واللوحات الحائطية وغيرها من المنتجات الأخرى، ويعمل متدربون مهرة من متدربي المعهد على تشكيل الخشب وتحويله إلى منتجات إبداعية مميزة أمام الزوار.

ويشارك ركن المعهد الصناعي بسجن الأحساء بعرض منتجاته الإبداعية التي شكلها وأنتجها متدربو المعهد، ومن أهمها الدروع الزجاجية، وحامل المصحف متعدد الارتفاعات، وغيرها من المنتجات.

ويدخل خط الإنتاج الحرفي في المعهد ومعهد السجن ضمن التدريب الإنتاجي، الذي يهدف إلى إكساب المتدرب مهارة الصيانة والإنتاج من خلال برامج تدريبية وعملية داخل الوحدة التدريبية وخارجها وفق احتياج سوق العمل.

من جانبها، أكدت الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين، مشرفة معرض عبير الأحساء، أن الورش التي تُقام في المعرض لأول مرة هذا العام تركز على زيادة الوعي والثقافة والمهارة الفنية لدى أفراد المجتمع، لافتة إلى أن وجود معرض لوحده لا يكفي لتنمية الذائقة، فالزائر قد يستمتع بصرياً لكن هناك حاجة إلى تنمية الجانب الفكري والمهاري لديه.

وأشارت إلى أن الركن المخصص لإقامة الورش يستهدف جميع فئات وأعمار المجتمع، سواء كانوا أطفالاً أم كباراً، ومن الفنانين المبتدئين إلى المتوسطين، حيث يكون هناك تنويع بين المحاضرات وورش العمل والحوار والندوات.

وبينت الفنانة "بوخمسين" أن التسجيل يتم في الوقت نفسه، حيث يتمكن الزائر من التسجيل أثناء زيارته للمعرض، لافتة إلى أن المعرض الذي سيقام لمدة شهر سيشهد تقديم 20 فعالية متنوعة بين الورش والمحاضرات والعروض وورش الأطفال، موضحة أن المعرض يحتوي على 98 عملاً فنياً بمشاركة فنانين من الأحساء ومناطق المملكة الأخرى وآخرين من الدول العربية، تتجسد لوحاتهم بين الأعمال الفنية والخط العربي والفن الرقمي والمجسمات المنفذة بالمعادن أو الخشب والأحجار.