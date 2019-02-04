بالصور.. جمال مبارك في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق

دبي - بواسطة محمد فارس جمال مبارك في عزاء شقيق أحمد شفيق3 © جمال مبارك في عزاء شقيق أحمد شفيق3

كتب- هاني رجب:

حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، على تقديم واجب العزاء في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

وشارك أيضا عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة في تقديم واجب العزاء، كما حرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الحضور.

كما شارك في العزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ومحافظ القاهرة السابق المهندس عاطف عبد الحميد، وجمال مبارك.، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والموسيقار عمر خيرت، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبدأ مساء اليوم، عزاء الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، والشقيق الأكبر لرئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

وتوفى الدكتور محمد شفيق زكي يوم الأربعاء الماضي، وشيعت الجنازة يوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.​