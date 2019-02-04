سوريا الديمقراطية: "داعش" يستخدم المدنيين كدروع بشرية بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هجومها البري على تنظيم "داعش" الإرهابي شرق سوريا ، وذلك بعد استخدام التنظيم المدنيين كدروع بشرية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول فتح ممرات آمنة للمساعدة في هروب المدنيين إلي المناطق الخاضعة لسيطرتها ، قبل استئناف القتال مع التنظيم الإرهابي .

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق أن خروج المدنيين من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" أصبح أبطأ .

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