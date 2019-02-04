شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس شركة موانىء مملوكة لحكومة دبى ببلاد بنط بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى محلى إن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بى.آند.أو المملوكة لحكومة دبى فى منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال اليوم الاثنين. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن قتله. وقال يوسف محمد حاكم منطقة بارى فى بلاد بنط لرويترز إن رجلين متنكرين فى هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتونى فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح. وقالت الشباب إنها نفذت الهجوم واتهمت فورموسا بأنه موجود فى الصومال بصورة غير مشروعة. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نفذنا العملية... حذرناه لكنه لم يستجب. كان فى الصومال بصورة غير مشروعة".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رئيس شركة موانىء مملوكة لحكومة دبى ببلاد بنط بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.