شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لموظف خطف مديره وطالبه بالحصول على مال فى الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الشارقة، بمعاقبة موظف ألمانى الجنسية، بالسجن المؤبد، لقيامه باختطاف مديره فى العمل والتعدى عليه، وحددت المحكمة، جلسة 13 مارس المقبل لنظر اتهامه أيضا، فى قضية تزوير جواز سفر، ومهره بأختام تعود لمطارات الدولة، على غير الحقيقة.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال أحد الشهود العاملين فى القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قال إن تحرياتهم بدأت، عقب ورود بلاغ يفيد بتعرض رجل خليجى للاعتداء من قبل موظف يعمل لديه، وذلك أثناء خروجه لتأدية صلاة الفجر، حيث هاجمه المتهم وقيده بحبل، وأخذه فى مركبته الخاصة، وهدده، مطالباً إياه بإعطائه مبلغاً مالياً ليتمكن من تأمين ثمن علاجه، إلا أن المجنى عليه أقنعه بإعادته إلى المنزل، كونه لا يحمل نقوداً، وبالفعل، أرجعه، وتمكن من الهروب منه وإبلاغ الشرطة.