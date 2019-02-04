مقتل رئيس عمليات شركة مواني دبي بالصومال

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "بونت لاند ميرور" عن مصادر قولها إن " مدير الشركة باول فرموزا قتل بواسطة رجال مسلحين مجهولين بالقرب من الميناء".وتابعت أن "حركة الشباب الصومالية المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث". وفي تطور لاحق أفاد موقع "اليوم من الصومال"، " بسماع دوي انفجار هائل في العاصمة الصومالية مقديشيو". في سياق آخر، وقع انفجار ضخم، يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أمام أحد المصارف بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأفاد موقع "غوبجوغ" الصومالي بوقوع "انفجار مزدوج لسيارة ملغومة بمنعطف تاليكس قبالة مصرف بريميير".

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