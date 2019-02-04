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أوضح صالح، خلال منتدى عقد في بغداد، اليوم الاثنين، أن "القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ومهمتها مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكومة طلبت إيضاحات بشأن أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومهمتها".
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تصريحات الرئيس العراقي، تأتي ردا على إعلان نظيره الأمريكي، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ"مراقبة إيران"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال ترامب، خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس": "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة
عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".
وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا، سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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