"الشباب" الصومالية تتبنى اغتيال مدير لشركة تتبع "موانئ دبي"

بول أنطونيو فورموسا"، مدير شركة "موانئ بي آند أو"، التي تدير ميناء بوصاصو والتابعة لموانئ دبي العالمية شمال شرقي الصومال اغتيل برصاص مجهول وأصيب 3 من حراسه، بحسب مصدر إعلامي

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

تبنت حركة الشباب الصومالية، الإثنين، اغتيال، مدير بشركة تابعة لموانئ دبي العالمية في مدينة بوصاصو، بإقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال.

وقال ديق محمد، صحفي مستقل، للأناضول، إن مسلحا مجهول الهوية، أطلق وابلا من الرصاص على "بول أنطونيو فورموسا"، مدير شركة "موانئ بي آند أو"، التي تدير ميناء بوصاصو، بينما كان متجها إلى الميناء، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف محمد، إن "الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة من حراسه، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة".

ووصلت وحدات من قوات بونتلاند، إلى موقع الهجوم، حيث ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، بحسب ذات المصدر.

وفي وقت لاحق، تبنت حركة الشباب الصومالية، الهجوم، في بيان على أحد المواقع الالكترونية المحسوبة عليها.

وكان فورموسا، يعمل رئيسا على وحدة أعمال "موانئ بي آند أو"، التابعة لموانئ دبي العالمية، التي تسلمت إدارة ميناء بوصاصو، (أحد أكبر موانئ البلاد) مطلع 2018، لمدة 30 عاما، بقيمة 336 مليون دولارا، من أجل تطويره وإجرء إصلاحات به، وإزالة رواسب بعمق يصل إلى 12 مترا.

وتواجه إدارة إقليم بونتلاند، منذ توقيع الاتفاقية مع هذه الشركة التابعة لموانئ دبي العالمية، موجة من الانتقادات من قبل السكان المحليين، الذين يخشون تعطل ميناء بوصاصو، بذريعة تطويره لصالح موانئ الشركة التجارية في دبي.

جدير بالذكر أن بونتلاند (أرض البنط)، إقليم يتمع بحكم شبه ذاتي، منذ تأسيسه في 1998.