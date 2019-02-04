مستوطنون يخطون شعارات على جدران مسجد شرقي رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

خطّ مستوطنون يهود، فجر الإثنين، شعارات معادية للعرب على جدران مسجد، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال منصور منصور، رئيس بلدية دير دبوان شرقي رام الله، إن مجموعة من المستوطنين، داهموا البلدة، وخطّوا شعارات باللغة العبرية، ورسموا نجمة "داود" (شعار يهودي) على جدران مسجد "المراح" في البلدة.

وأشار منصور في حوار مع وكالة الخليج 365، إلى أن السكان وجدوا مادة "غير معروفة" بعد أن تم إلقائها داخل المسجد، متوقعا أن تكون محاولة لإحراق المسجد.

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.