الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا على حدود غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، اعتقال فلسطيني، بزعم محاولته التسلل عبر السياج الأمني الفاصل بين جنوبي قطاع غزة وإسرائيل.
وقال الجيش، في بيان له اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة تابعة للجيش اعتقلت فلسطيني تسلل عبر السياج الحدودي من جنوبي القطاع".
وزعم أن قواته "استجوبت الفلسطيني المعتقل وعثرت بحوزته على سكين"، دون مزيد من التفاصيل.
وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.
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