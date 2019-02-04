المرور: هذه طريقة إدخال الرقم التسلسلي للسيارة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة، موضحة أنه يتكون من 9 أرقام.

وتفاعل المرور، مع استفسار مواطن قال خلاله: “الرقم التسلسلي لسيارتي ثمانية أرقام فقط، وعند القيام بدفع رسوم التجديد يتم الرفض ويطلب مني أن يكون الرقم التسلسلي تسعة أرقام.. فما هو الحل؟ ”.

وردت الإدارة العامة للمرور بتغريدة عبر حسابها الرسمي بقولها: “يمكنك ذلك من خلال إضافة صفر على اليسار”.