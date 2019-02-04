مكة.. مصرع مواطن إثر سقوطه من الطابق التاسع في ظروف غامضة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة جرول، التحقيق في العثور على مواطن في العقد الرابع من العمر متوفى بين عمارتين بعد سقوطه من الدور التاسع بحي الشهداء، في ظروف غامضة.

وكانت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والهلال الأحمر قد تلقيا بلاغاً بسقوط شخص في العقد الرابع بحي الشهداء من الدور التاسع بين عمارتين؛ مما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور بدأ مركز شرطة جرول بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق في حيثيات القضية والأسباب التي أدت لسقوطه من أعلى الأبراج السكنية ثم وفاته؛ تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.