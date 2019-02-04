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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت الجهات الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحقيقاً موسعاً في واقعة وفاة مبتعث سعودي داخل مسكنه، السبت الماضي.
وأوضح والد المبتعث، والد المبتعث، أن الأسرة قررت إنهاء دراسة نجله بأمريكا بسبب التهديدات التي يتلقاها، مشيراً إلى أنه جرى حجز رحلة لعودته إلى المملكة على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأحد، إلا أن وفاته حالت دون ذلك.
وشرعت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في التحقيق بشأن وفاة الطالب المبتعث، في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وسط ظروف غامضة.
وتنتظر الأسرة، نتيجة تقرير الطب الشرعي بأمريكا لإقرار خط سير القضية ومن ثم استلام ونقل الجثمان إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مبتعث سعودي داخل مسكنه بأمريكا.. والشرطة تحقق بالواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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