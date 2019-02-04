700 مليون ريال إنفاق سنوي على القهوة والشوكولاتة بالمملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت بيانات وزارة التجارة والاستثمار عن استيراد المملكة نحو 59 ألف طن في عام 2017، بقيمة 832.5 مليون ريال، مقارنة بـ52 ألف طن في 2016، بقيمة 675 مليون ريال بزيادة بلغت 18.9% في القيمة، و11.9% حجما، مشيرة إلى أن المواطنبن ينفقون نحو 700 مليون ريال سنويا على القهوة والشوكولاتة.
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك السعوديين من القهوة ارتفع 12% خلال عام، وذلك بين 2016 و2017، ما أدى إلى انتشار بيوت القهوة «الكوفي شوب» بجميع مدن المملكة ولفتت إلى أن إثيوبيا واليمن والهند والبرازيل وكينيا، هي أبرز الدول التي تصدر القهوة للمملكة.
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