شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة تُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - بيشة:

شهد مطار بيشة أمس الأول (السبت)، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، أثناء رحلتها من الرياض إلى جازان، لإسعاف راكبة تعرضت لضيق في التنفس.

ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أكدت مصادر أن هبوط الطائرة اضطرارياً في مطار بيشة، جاء بعد محاولة إسعاف راكبة في الجو، بعد استهلاك أسطوانة الأكسجين، ما دفع الكابتن للهبوط في بيشة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنزال الركاب في مطار بيشة الساعة الخامسة مساء السبت، وتم إغلاق الطائرة للتأكد من توفر أدوات السلامة، مبينة أن تم تصعيد الركاب على رحلة أخرى إلى جازان بعد 8 ساعات.