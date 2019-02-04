شكرا لقرائتكم خبر عن كم ربحت «فيس بوك» من كل مستخدم منذ 2011؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “فيس بوك” مؤخراً عن أرباح فصلية قوية، حيث تمكنت من تجاوز توقعات المحللين على نطاق واسع في تقرير أرباح الربع الرابع الخاص بها، حيث حققت الشركة عائدات بقيمة 16.91 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، متجاوزة رقمها القياسي السابق بأكثر من 3 مليارات دولار.

وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي “فيس بوك” لا تنمو بكل تأكيد بالسرعة التي اعتادت عليها، فلا توجد أية دلائل تشير إلى بعد الناس عن فيس بوك، حيث إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم الآن لديها 2.32 مليار مستخدم نشط شهرياً، منها ثلثين نشطين، أو 1.52 مليار شخص، يصلون إلى المنصة كل يوم.

لكن هل تساءلت يوماً ما كم تربح فيس بوك من كل مستخدم يدخل إلى المنصة، حيث كشف موقع statista الأمريكي، عن أرباح “فيس بوك” عن كل مستخدم خلال الربع الرابع في الفترة 2011-2018 كما يلي:

أرباح فيس بوك عن كل مستخدم خلال الربع الرابع في الفترة 2011-2018

– الربع الأخير من 2011: حوالي 1.38 دولار.

– الربع الأخير من 2012: حوالي 1.54 دولار.

– الربع الأخير من 2013: حوالي 2.14 دولار.

– الربع الأخير من 2014: حوالي 2.81 دولار.

– الربع الأخير من 2015: حوالي 3.73 دولار.

– الربع الأخير من 2016: حوالي 4.83 دولار.

– الربع الأخير من 2017: حوالي 6.18 دولار.

– الربع الأخير من 2018: حوالي 7.37 دولار.