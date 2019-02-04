الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس العراقي برهم صالح

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.