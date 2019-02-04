انت الان تتابع السودان: نحترم مطالب المحتجين «المشروعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطورات جديدة تشهدها الاحتجاجات السودانية، خاصة بعد أن أعلنت المعارضة اليوم الأحد، تنظيم عدة مسيرات لاستكمال المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، والتي دعا إليها المتظاهرون في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فضلًا عن تدهور الحالة الاقتصادية بالبلاد، ليكشف رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان «الدولة حوالي 90% من إيرادات النقد الأجنبي، مطالبًا أن ينظر المحتجون إلى السودان بعد الانفصال، مؤكدا أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال.

وأشار إلى أن السودان لم يطلب أى عون خارجي لاجتياز الأزمة، «لأن الحلول موجودة في الداخل»، معترفًا بمطالب المحتجين واعتبرها «مشروعة ويجب احترامها»، قائلًا:« بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، وهناك مشكلات يجري العمل على حلها». وأضاف: «لا ننظر لهذه الاحتجاجات