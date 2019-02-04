انت الان تتابع السودان: نحترم مطالب المحتجين «المشروعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطورات جديدة تشهدها الاحتجاجات السودانية، خاصة بعد أن أعلنت المعارضة اليوم الأحد، تنظيم عدة مسيرات لاستكمال المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، والتي دعا إليها المتظاهرون في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فضلًا عن تدهور الحالة الاقتصادية بالبلاد، ليكشف رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان «الدولة حوالي 90% من إيرادات النقد الأجنبي، مطالبًا أن ينظر المحتجون إلى السودان بعد الانفصال، مؤكدا أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال.
وأشار إلى أن السودان لم يطلب أى عون خارجي لاجتياز الأزمة، «لأن الحلول موجودة في الداخل»، معترفًا بمطالب المحتجين واعتبرها «مشروعة ويجب احترامها»، قائلًا:« بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، وهناك مشكلات يجري العمل على حلها». وأضاف: «لا ننظر لهذه الاحتجاجات
وأشار إلى أن السودان لم يطلب أى عون خارجي لاجتياز الأزمة، «لأن الحلول موجودة في الداخل»، معترفًا بمطالب المحتجين واعتبرها «مشروعة ويجب احترامها»، قائلًا:« بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، وهناك مشكلات يجري العمل على حلها».
وأضاف: «لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزايدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها، وسيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا، مطالبًا بعدم الانسياق وراء وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر موسى أن الأمر له آثار عميقة ومخاطر كارثية تؤدي إلى دولة منهارة يعيش فيها الناس على الرماد قائلًا: «إن أوضاع السودان لا تحتمل أي حديث عاطفي لأنه لا بد أن يكون الحساب ولد، ولا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة بنسبة 100% أو المحتج بذات النسبة».
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: نحترم مطالب المحتجين «المشروعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.