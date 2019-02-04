تويوتا تستعد لطرح أول سيارة كهربائية بتعاقد مع باناسونيك

عقدت شركة تويوتا Toyota اليابانية شراكة مع شركة باناسونيك Panasonic؛ لتساعدها على تطوير منظومة المحرك الكهربائي الأول لموديلاتها الكهربائية بالمستقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الشركة اليابانية كشفت خلال معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات 2018، عن الجدول الزمني لطرازاتها الكهربائية المقرر طرحها بالمستقبل، لكنها لم تظهر له أي ملامح أو حتى اسم معين يعرف به، فقط كان مذكورا أن هذا الموديل في خطة الطرح لعام 2021.

وتسيطر الشركة اليابانية العملاقة على 5 من أكبر مصانع باناسونيك الخاصة بتصنيع البطاريات الضخمة.

بهذا التعاون تكون تويوتا وضعت نفسها على بداية الطريق لتصنيع أول بطاريات ومحركات كهربائية لموديلاتها؛ ما يعني عدم الانتظار طويلا لرؤية أول موديل كهربائي يحمل شعار تويوتا.