جوجل تحجب 29 تطبيق أندرويد بسبب سرقة البيانات

قررت شركة جوجل Google حجب ومنع 29 تطبيقاً على متجر جوجل بلاي "Google Play"، بعد ثبوت زيف تلك التطبيقات، وأنها تعرض الكثير من الإعلانات الوهمية بما في ذلك الإعلانات التي تعرض مواد إباحية، بجانب تسببها في سرقة محتوى وبيانات المستخدمين الشخصية، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح تقرير نشره موقع "engadget" أن هناك العديد من التطبيقات التي شملها قرار الحجب بما في ذلك بعض التطبيقات التي تحتوي على فلاتر وخصائص لتجميل وتعديل الصور الشخصية، التي اكتشفت جوجل بعد ذلك عدم اكتفاء تلك التطبيقات بتحسين تلك الصور وإدخال التعديلات عليها فقط، بل تقوم بسرقتها وتسريب المعلومات الشخصية والخاصة للمستخدمين.

ويرى التقرير أن خطوة جوجل لحجب تلك التطبيقات وإعلاناتها كانت متأخرة للغاية؛ حيث قام مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد حول العالم بتحميل تلك التطبيقات بصورة مكثفة للغاية تجاوز الـ100 ألف مرة.