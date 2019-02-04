الأردن يضيء خزنة البترا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الإثنين

احتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يصادف الإثنين، يضيء الأردن معلم الخزنة الأثري في منطقة البترا (جنوب المملكة) باللونين الأزرق والبرتقالي برعاية رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الأميرة دينا مرعد وتنظيم من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنيتين، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الأميرة دينا مرعد، في تصريحات صحفية، إن العديد من دول العالم ستقوم بإضاءة معالمها المهمة بالأزرق والبرتقالي، وإن الأردن سيكون أحد هذه الدول التي تحتفي بهذا اليوم العالمي.

وأشارت الأميرة الأردنية إلى أن مدينة عريقة مثل البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع سابقاً، ما زالت قائمة بشموخ، تتحدى قوى الطبيعة وانتهاكات الإنسان الحاضر.

وأضافت أن هذه المدينة الأثرية "لها الأثر الأكبر في إرسال رسالة أمل وإرادة وتصميم لكل مريض سرطان في العالم بأننا جميعاً معكم وسنكافح لأجلكم كل يوم ليصبح مرض السرطان مجرد ذكرى من التاريخ".

وترسل "البترا" من خلال هذا الحدث رسالة أمل لجميع مرضى السرطان عبر إضاءة خزنتها، حيث كانت سلطة إقليم البترا قامت، سابقاً، بإضاءة الخزنة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، ويوم السياحة العالمي، واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

يشار إلى أنه يتم في كل عام إضاءة أكثر من 13 ألف مبنى ومعلم حول العالم في مناسبات مختلفة، وتأتي البترا في مقدمتها.