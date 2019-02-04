شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: ترامب لم يطلب إذنا لمراقبة إيران من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقى برهم صالح إن ترامب لم يطلب إذنا من العراق حتى تقوم القوات الأمريكية على أراضيه بمراقبة إيران، موضحا أن القوات الأمريكية موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب.

وأضاف صالح، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية ستنتظر إيضاحا من الولايات المتحدة بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.