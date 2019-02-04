شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الروسية تعلن توسيع نطاق انتشارها بمحافظة حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فلاديمير ايفانوفسكى قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة فى شمال شرقى منبج بمحافظة حلب السورية، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك.
وقال ايفانوفسكى- وفقا لقناة "روسيا اليوم"- "إننا نعمل اليوم فى منطقة تل رفعت، ومهمتنا الرئيسية، حماية تلك المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن العسكريين الروس يراقبون عملية وقف إطلاق النار، وكيفية انتشار الجيش السورى فى المنطقة، فضلا عن مرافقة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت تنظيم دورياتها فى شمال شرقى منبج، منذ يوم 8 من يناير الماضى، وفى نهاية ديسمبر الماضى، سلمت وحدات الدفاع الذاتى الكردية المنطقة للجيش السورى، كما غادر المسلحون الأكراد المنطقة طواعية واتجهوا إلى شرقى الفرات.
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