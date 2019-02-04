شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يدمر وكرين إرهابيين لـ"داعش" فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، الأحد، تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي، فى محافظة صلاح الدين.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين احتوى على مواد وملابس وفرش وأدوات معيشة فى ناحية العلم بالمحافظة.

وأضاف البيان أن قوة مشتركة أيضا نفذت وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية لتفتيش حقول عجيل النفطي، وتمكنت من تدمير وكر للإرهابيين بداخله مواد غذائية وملابس وأدوات ومعدات.

وكان مصدر أمنى أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن الطيران الحربى قصف أحد أوكار تنظيم "داعش" فى جبل مكحول بالمحافظة.