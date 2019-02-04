شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، قدوم موجه باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة . فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة . كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .